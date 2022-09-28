Москвичам рассказали о летней работе сотрудников МЧС

В департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности подвели итоги работы за лето 2022 года. 244 человека остались живы благодаря действиям столичных спасателей. Специалисты МЧС совершили почти шесть тысяч выездов за три месяца. Они отправлялись на пожары около 600 раз.

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