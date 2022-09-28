ГД приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных, контрактников и добровольцев

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных, контрактников и добровольцев. Совет Федерации может утвердить этот закон на следующей неделе. Документ предполагает заморозку процентной ставки кредита на период мобилизации.

Льготы предусмотрели не только для военнообязанных, но и для их семей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.