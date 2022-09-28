В комиссариате Москвы заявили об отзыве повесток после перепроверки данных граждан. Сотрудники военкоматов уточнили информацию о военнообязанных из-за поступивших жалоб.

Для оперативного рассмотрения жалоб москвичей по поводу повесток можно позвонить по номерам 122 и 8 (495) 777-77-77. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.