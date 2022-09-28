Эксперты рассказали, кому могут отозвать повестку

Повестки по ошибке получили многие люди, которых не должно было быть в списках на мобилизацию. Среди них – многодетные отцы, специалисты, забронированные работодателями, и даже те, кто был признан негодным по здоровью.

Кому и на основании чего могут отозвать повестку? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.