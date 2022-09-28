В Северной Осетии ввели режим повышенной готовности

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о введении режима повышенной готовности, ограничивающий допуск автомобилей в регион. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

Уточняется, что документом предусмотрен ряд исключений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.