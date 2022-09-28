Новости часа: артисты без брони могут быть призваны в рамках частичной мобилизации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На портале "Объясняем.рф" пояснили детали частичной мобилизации. Например, артистов без брони и отсрочки по состоянию здоровья могут призвать в рамках частичной мобилизации. Еще на сайте объяснили, что россияне, имеющие родственников в рядах ВСУ, не освобождаются от мобилизации.

На портале "Объясняем.рф" рассказали о предельном возрасте мобилизуемых. Для рядовых и сержантов он составит 50 лет, для младших офицеров – 60 лет.

Совет Федерации может рассмотреть законы о вхождении в состав РФ новых территорий 4 октября. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

