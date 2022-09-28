"Это верность, честь, долг": призывник рассказал о своем отношении к повестке

В московских временных мобилизационных пунктах продолжают прием добровольцев и тех, кто получил повестки. Таких центров в столице несколько. Там можно пройти всю процедуру оформления: от медкомиссии до получения направления на сборы.

"Когда пришла повестка, вопросов никаких не стояло. Это верность, честь, долг. В моей семье, конечно, отнеслись с пониманием. Никто не хочет отпускать своих детей, но ситуация такая", – поделился один из призывников.

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