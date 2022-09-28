Кредитные каникулы для мобилизованных могут утвердить на следующей неделе

Кредитные каникулы для мобилизованных граждан могут утвердить уже на следующей неделе. Пока документ находится на рассмотрении в Госдуме.

Ко второму чтению в него внесли поправки, чтобы льготы распространялись на семьи тех, кто отправляется служить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.