"Знаю свое дело": призывник рассказали о своем опыте службы

Москвичам подробно рассказали, как организована работа в пунктах мобилизации. Призывникам не нужно идти куда-то дополнительно – они проходят все необходимые процедуры в временном пункте мобилизации. Обладателей повесток и добровольцев осматривает медкомиссия.

Призывники рассказали о своем опыте службы.

"У меня хорошая подготовка, знаю свое дело", – поделился один из пришедших в пункт мобилизации.

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