Срочников могут мобилизовать после их увольнения в запас – "Объясняем.рф"

Срочников могут мобилизовать после их увольнения в запас. Об этом говорится на портале "Объясняем.рф". Там задали вопрос о том, подпадают ли под частичную мобилизацию те, кто покидает срочную службу и уходит в запас в октябре 2022 года.

На портале отметили, что в этом случае запасники могут быть призваны, если в этом будет необходимость.

По данным Минобороны, в ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего ресурса РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

