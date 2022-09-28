Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве 28 сентября. В прогнозе – дождь и сильный ветер. Гидрометцентр пообещал порывы до 15 метров в секунду.

Однако температура в городе будет расти. Синоптики пообещали 16 градусов в выходные, 1 и 2 октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.