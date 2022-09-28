Врач из Москвы решила отправиться в качестве добровольца в Донбасс

Москвичка решила отправиться в Донбасс в качестве добровольца. У Жанетты, врача по образованию, есть опыт работы в пандемию. Она рассказала, что очень хочет помочь и делает это не по приказу, а по собственному желанию.

Как реагируют в призывных пунктах на таких необычных добровольцев и в каком качестве служат женщины на территории проведения СВО? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.