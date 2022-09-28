"Надеюсь на свой опыт": призывник рассказал о своей военной специальности

В московских временных мобилизационных пунктах продолжают прием добровольцев и тех, кто получил повестки. Таких центров в столице несколько. Там можно пройти всю процедуру оформления: от медкомиссии до получения направления на сборы.

"Служил, поэтому надеюсь на свой опыт. Я по специальности снайпер. У меня хорошая подготовка, знаю свое дело", – рассказал один из призывников.

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