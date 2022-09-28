Новости часа: мобилизованные москвичи смогут заключить брак в день подачи заявления

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мобилизованные москвичи смогут заключить брак в день подачи заявления, сообщило управление ЗАГС.

Госдума в окончательном чтении рассмотрит поправки о кредитных каникулах для мобилизованных 28 сентября. Законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных уже принят в I чтении.

Ряд авиа- и железнодорожных перевозчиков заявили о возврате денег за билеты мобилизованным пассажирам. Об этом рассказали в Росавиации.