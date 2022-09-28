Синоптики рассказали о непогоде в столице 28 сентября

Синоптики пообещали, что в Москве наступил последний холодный день перед потеплением. В столице будет пасмурно и дождливо 28 сентября. Температура воздуха в городе установилась на отметке 11 градусов.

Однако специалисты сообщили, что в выходные, 1 и 2 октября, будет 16 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.