Москвичам рассказали, кого не будут призывать по частичной мобилизации. Призывать не должны представителей определенных профессий, в том числе некоторых IT-специалистов, а еще людей, работающих на оборонных предприятиях. Мобилизации не подлежат и многодетные родители.

Но иногда повестки получают те, кого в призывных списках не должно быть. Куда нужно идти, чтобы сообщить об ошибке? Кто имеет право на отсрочку? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.