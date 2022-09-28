Москвичи могут обратиться с жалобами на нарушения частичной мобилизации в Мосгордуму

Обратится с жалобой на нарушение в ходе частичной мобилизации москвичи могут в Мосгордуму. Об этом рассказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

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