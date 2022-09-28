Мобилизационный пункт на базе спорткомплекса открылся в Южном Бутове

Пункт мобилизации открылся в Южном Бутове на базе спортивного комплекса. На входе организовали строгий пропускной режим – внутрь могут пройти только те, кому пришла повестка. Всех провожающих просят ждать снаружи.

Подробнее об обстановке в мобилизационных пунктах, а также процедуре оформления документов, – в эфире телеканала Москва 24.