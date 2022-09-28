В ЗАГСе назвали частичную мобилизацию обстоятельством для женитьбы в день обращения

Мобилизованные москвичи могут пожениться в ЗАГСах в день обращения.

В данном случае частичная мобилизация считается особым обстоятельством, которое дает право не вставать в очередь. Основанием может служить повестка, справка или извещение, выданные военным комиссариатом.

Ранее стало известно, что мобилизованные могут попасть без предварительном записи к нотариусу, чтобы оформить все необходимые документы.

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