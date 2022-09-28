Госдума может принять поправки о кредитных каникулах для мобилизованных 28 сентября

Поправки о кредитных каникулах для мобилизованных могут принять в окончательном чтении 28 сентября. Документ рассматривают в Госдуме.

Туда внесли несколько изменений после чтения накануне. Они касаются случаев полного списания кредитов, размера ставки и категорий родственников, которые могут рассчитывать на льготы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.