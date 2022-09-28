Российские артисты могут попасть в число частично мобилизованных

В число мобилизованных могут попасть и знаменитости. Многие из артистов служили в армии и имеют необходимые навыки. Правда, большинство из них находятся в почтенном возрасте, а из молодых служили в армии единицы.

Кто из них может оказаться в рядах защитников? И что об этом думают артисты? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.