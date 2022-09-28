Депутаты попросили дать отсрочку от мобилизации по ряду профессий

Госдума рассматривает законопроекты о различных льготах и правах для мобилизованных. Уже приняты поправки, которые позволяют освободить граждан от пеней по коммуналке. Прорабатываются вопросы кредитных каникул и сохранения рабочих мест.

Кроме того, депутаты просят дать отсрочку от мобилизации представителям ряда профессий, например учителям. Кто еще сможет рассчитывать на отсрочку и какие появятся льготы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.