Москвичи рассказали, на что тратят выигрыш в программе "Миллион призов"

Почти 90% победителей в программе "Миллион призов" определили, куда потратят выигранные баллы. Чаще всего они выбирают продуктовые магазины, а также одежду, товары для дома и пополнение карты "Тройка".

Те среди победителей, кто пока не активировал код, могут сделать это до 30 сентября. Потом коды аннулируют.

Всего в розыгрыше приняли участие 1,9 миллиона человек. Выдача главных призов – квартир и машин – начнется в октябре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.