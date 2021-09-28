В Москве выявили 2 541 новый случай COVID-19

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 2 541 новый случай COVID-19. Выздоровели за это время 1 886 человек, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 1 450 человек, выписали при этом 790 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 21 559 новых случаев коронавируса. При этом в 1 709 (7,9%) случаях не было выявлено клинических проявлений.

Всего в РФ зарегистрировано 7 464 708 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболевших отмечены на Алтае, в Магаданской области и Бурятии.

В мире число случаев коронавируса с начала пандемии превысило 233 миллиона. Сейчас болеют 18,5 миллиона человек. В тяжелом и критическом состоянии находятся 92 тысячи пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.