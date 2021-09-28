В РФ предложили отдавать льготникам жилье, изъятое у чиновников

В РФ жилье, изъятое у чиновников, предложили отдавать льготникам. Такое предложение поступило в ходе обсуждения в совете законопроекта, который приписывает выставлять дворцы на торги.

Отмечается, что общая сумма изъятого за год составила 74 миллиарда рублей.

У авторов инициативы при этом есть опасения – над неимущими нависает серьезная угроза оказаться в роскошных палатах, жить в которых им не по карману. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.