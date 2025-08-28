Жители Шелепихи пожаловались на мужчину, который ломает шлагбаумы во дворе

Жители столичного микрорайона Шелепиха пожаловались на мужчину, который ломает шлагбаумы во дворе и выбрасывает отходы на припаркованные автомобили. Также он ходит на каблуках, пристает к прохожим и обнимает столбы.

Местные жители предполагают, что у буйного мужчины есть психическое расстройство. По мнению специалистов, у него много агрессии, которую он не в состоянии контролировать. При этом, по словам жителей района, их жалобы остаются без внимания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.