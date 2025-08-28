Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 22:45

Общество

Жители Шелепихи пожаловались на мужчину, который ломает шлагбаумы во дворе

Жители Шелепихи пожаловались на мужчину, который ломает шлагбаумы во дворе

Столичные курьеры выполнили более 160 млн заказов с начала 2025 года

Друзья и коллеги посетили прощание с журналистом Кириллом Вышинским

"Миллион вопросов": шеф-повар рассказала, как правильно делать заготовки овощей и фруктов

"Атмосфера": кратковременные дожди ожидаются в Москве 29 августа

Помидоры проросли из-под асфальта на Садовом кольце

Собянин заявил о повышении зарплат учителей в Москве с 1 сентября

Температура опустится до 10 градусов в Москве утром 29 августа

"Вопрос спорный": в России предложили поощрять граждан за здоровый образ жизни

"Сделано в Москве": головные уборы Cardinal&Margo

Жители столичного микрорайона Шелепиха пожаловались на мужчину, который ломает шлагбаумы во дворе и выбрасывает отходы на припаркованные автомобили. Также он ходит на каблуках, пристает к прохожим и обнимает столбы.

Местные жители предполагают, что у буйного мужчины есть психическое расстройство. По мнению специалистов, у него много агрессии, которую он не в состоянии контролировать. При этом, по словам жителей района, их жалобы остаются без внимания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоМуса МстоянЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика