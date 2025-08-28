Эксперты рассказали, чем грозит просмотр коротких роликов в соцсетях

Постоянное потребление коротких видео в соцсетях может может привести к снижению концентрации и развитию клипового мышления, предупредили нейропсихологи.

Зрители все чаще стали отказываться от традиционных сериалов в пользу коротких видео. Например, мини-сериал длинной 60 секунд "Как приручить серебристого лиса" собрал в соцсетях 356 миллионов просмотров. Успех объяснили простыми сюжетами, удобным для смартфонов форматом и мгновенным дофаминовым эффектом.

