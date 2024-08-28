"Безопасный город": Рособрнадзор предложил привести онлайн-курсы к стандартам образования

Рособрнадзор предложил рабочей группе Госдумы обязать блогеров и коучей разрабатывать онлайн-курсы и тренинги строго по государственным стандартам российского образования, а также получать образовательные лицензии для их продажи.

Новый проект нужен, для того чтобы прибегать к мошенническим практикам стало не выгодно. Депутат ГД Яна Лантратова рассказала, что существует ряд недобросовестных блогеров, которые оказывают некачественные услуги, причем жизненно важные. Например, в сфере медицины, косметики, спорта. От таких услуг могут пострадать люди, лишиться здоровья, а иногда и жизни, подчеркнула парламентарий.

После доработки инициатива будет внесена на рассмотрение в Госдуму. Также будет рассмотрен ряд вопросов, посвященных прозрачности блогосферы, в частности создания саморегулируемой организации блогеров.

Подробнее – в программе "Безопасный город".