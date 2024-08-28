Случаи заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрированы в 22 регионах РФ

Случаи заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрированы уже в 22 регионах России, сообщили в Роспотребнадзоре. Пока специалисты фиксируют незначительное превышение средних показателей и продолжают мониторить обстановку как в РФ, так и за рубежом.

Лихорадка Западного Нила – это инфекционная болезнь, характерная для стран с жарким климатом. И такая погода, которая сейчас установилась в Москве, увеличивает период жизни комаров, распространяющих заболевание. У заразившихся поднимается температура, может быть головная и мышечная боль, а также сыпь. В группе риска в первую очередь находятся люди с хроническими болезнями и пожилые.

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