Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 21:15

Общество

Случаи заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрированы в 22 регионах РФ

Случаи заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрированы в 22 регионах РФ

Новости часа: на Москву приходится одна пятая российских компаний-экспортеров

Скрипач Петр Лундстрем посетил единый пункт отбора на службу в Москве

Эксперт объяснила, от чего зависит ценовая политика продавцов цветов

"Интервью": Наталия Мандрова – о планах "Движения Первых" на новый учебный год

Сферу организации квестов будут регулировать на законодательном уровне

Средняя стоимость букета в Москве составила 1,8 тыс рублей в 2024 году

Цены на букеты в России за три года выросли на 40%

"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 29 августа

Волонтеры рассказали, что жителям Курской области нужна канцелярия в преддверии Дня Знаний

Случаи заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрированы уже в 22 регионах России, сообщили в Роспотребнадзоре. Пока специалисты фиксируют незначительное превышение средних показателей и продолжают мониторить обстановку как в РФ, так и за рубежом.

Лихорадка Западного Нила – это инфекционная болезнь, характерная для стран с жарким климатом. И такая погода, которая сейчас установилась в Москве, увеличивает период жизни комаров, распространяющих заболевание. У заразившихся поднимается температура, может быть головная и мышечная боль, а также сыпь. В группе риска в первую очередь находятся люди с хроническими болезнями и пожилые.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика