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Общество

"Каталог первокурсниц" МГТУ имени Баумана с оценками их внешности появился в Сети – СМИ

"Каталог первокурсниц" МГТУ имени Баумана с оценками их внешности появился в Сети – СМИ

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В СМИ сообщили, что в чатах МГТУ имени Баумана появился "каталог первокурсниц" с сексистскими комментариями. В Excel-таблице якобы указаны имена девушек, страницы в соцсетях, оценки внешности по 10-балльной шкале.

В университете уже начали расследование инцидента. Там заявили, что приемная комиссия и сотрудники вуза не имеют никакого отношения к оскорбительным материалам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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