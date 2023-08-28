"Каталог первокурсниц" МГТУ имени Баумана с оценками их внешности появился в Сети – СМИ

В СМИ сообщили, что в чатах МГТУ имени Баумана появился "каталог первокурсниц" с сексистскими комментариями. В Excel-таблице якобы указаны имена девушек, страницы в соцсетях, оценки внешности по 10-балльной шкале.

В университете уже начали расследование инцидента. Там заявили, что приемная комиссия и сотрудники вуза не имеют никакого отношения к оскорбительным материалам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.