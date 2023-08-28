Будущие контрактники в столице рассказали, почему приняли решение записаться на службу

В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. Оформить документы помогут в едином пункте отбора на улице Яблочкова.

Будущие контрактники в столице рассказали, почему решили записаться на службу.

"Я человек, не служивший за свои годы, но я решил для себя, что это надо, просто надо родину защищать", – рассказал один из посетителей пункта отбора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.