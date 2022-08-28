Жители Москвы установили мировой рекорд по синхронному стоянию в планке

Москвичи установили мировой рекорд по синхронному стоянию в планке.

Более 5 тысяч любителей спорта собрались в Парке Горького. Участники по команде простояли в планке минуту.

Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году в Невинномыске Ставропольского края. Там собралось 4,5 тысячи добровольцев.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.