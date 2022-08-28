Август 2022 года в Москве стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Август в Москве стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, метеонаблюдения ведут уже 143 года. Кроме того, в столице был побит рекорд аномально теплого 2010 года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.