Этот август в Москве стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Побит рекорд аномально теплого 2010 года. Тогда Москва тоже погрузилась в смог от лесных пожаров.

Спустя двенадцать лет ситуация повторяется. Уже две недели запах гари не уходит из города. Когда воздух в столице очистится? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

