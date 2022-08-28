Новости последнего часа: еще на 9 станциях метро Москвы начали раздавать воду из-за жары

В Кабмине заявили, что населенные пункты вблизи лесных пожаров в Рязанской области находятся в безопасности.

Еще на девяти станциях столичного метро пассажирам начали раздавать питьевую воду из-за жары, сообщил Дептранс Москвы.

В телеграм-канале сервиса Start сообщили об устранении уязвимости после утечки данных пользователей.

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