Москвичей обеспокоили беспризорные лошади на Рублевском шоссе

Две беспризорные лошади у элитного ресторана на Рублевском шоссе взволновали москвичей. По словам очевидцев, животные жарятся на солнце уже очень долго.

Лошадей каждую неделю приводят две девушки. Посетители жертвуют им мелочь. Однако, чтобы людей поили, местные жители не видели ни разу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

