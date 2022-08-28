Новости последнего часа: август 2022 года в Москве признают самым жарким за всю историю

Синоптики ожидают улучшения ситуации со смогом в столичном регионе в понедельник, 29 августа.

Август 2022 года в Москве признают самым жарким за всю историю, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Перелетные птицы начали улетать на зимовку из Москвы в теплые края, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

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