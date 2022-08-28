Повышенная пожароопасность сохраняется в Москве из-за жары

Смог от лесных пожаров плотнее накрывает Москву и область. Метеорологи фиксируют дым уже на 10 метеостанциях. Смогом заволокло Наро-Фоминск, Серпухов, Дмитров, Коломну и Домодедово.

Кроме того, в Москве сохраняется повышенная пожароопасность из-за экстремальной жары. В связи с этим сотрудники МЧС устраивают рейды по местам сбора шашлычников.

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