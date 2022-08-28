Москвичей предупредили о росте заболеваемости COVID-19 осенью

Вирусологи прогнозируют всплеск заболеваемости COVID-19 на фоне массового возвращения россиян из отпусков. Всюду скопления людей: в аэропортах и на дорогах. В часы пик в столице ожидается до 9 баллов.

Что сейчас происходит с траффиком и каких цифр по коронавирусу стоит ожидать в ближайшее время? Когда будет пик заболеваемости COVID-19? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

