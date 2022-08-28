"Роскосмос" показал снимки обмелевших от жары рек в Европе

Снимки обмелевших из-за аномальной жары европейских рек выложил "Роскосмос". На кадрах видно реку По в Италии, одну из крупнейших в стране. Вдоль ее берегов традиционно выращивают рис для местного ризотто, однако теперь воды для орошения полей не хватает.

На паузе и судоходство по измельчавшему Рейну. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

