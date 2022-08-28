МКС можно будет увидеть невооруженным глазом в ближайшие дни

Увидеть МКС невооруженным глазом в ближайшие дни смогут жители Москвы и Подмосковья. Об этом сообщил космонавт Сергей Корсаков.

Он пояснил, что, если погода не подведет, станцию можно будет увидеть в последние три дня лета в интервале 2:00 и 4:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

