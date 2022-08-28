Российский лыжник Александр Большунов стал отцом

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал отцом. "Появилась еще одна самая преданная болельщица", – поздравила спортсмена глава Федерации лыжных гонок. Большунов между тем сообщил, что ребенок – его "главное золото".

Из-за подготовки к важному семейному событию он пропустил сборы. Но уже 9 сентября намерен присоединится к команде в Тюмени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

