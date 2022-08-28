География дымов от лесных пожаров расширилась в столичном регионе

География распространения смога от лесных пожаров расширилась. Метеорологи фиксируют дым на метеостанциях ВДНХ и острова Балчуг. Из-за смога ухудшилась видимость в Наро-Фоминске, Серпухове и Дмитрове, в Коломне и Домодедове.

Ранее Мосэкомониторинг предупредил о возможном ухудшении ситуации со смогом. Столичные предприятия попросили уменьшить выбросы вредных веществ, чтобы снизить нагрузку на экологию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

