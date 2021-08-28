Концерт Тилля Линдеманна в Тверской области отменен. Об этом сообщили организаторы.

Музыканта пригласили выступить на открытии гастрономического фестиваля. Однако в регионе сейчас действуют строгие антиковидные меры и Роспотребнадзор ограничил численность участников. На массовых мероприятиях не должно быть больше 500 человек, а предполагалось до 6 тысяч.

При этом трибуны и залы должны быть заполнены максимум на половину. До этого правоохранительные органы завели административное дело на продюссера Линдеманна за то, что он пересек границу по туристической визе, хотя по факту занимался организацией этого концерта. Теперь ему грозит депортация.

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