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28 июля, 16:15

Общество

Городские службы столицы начали работать в режиме повышенной готовности из-за жары

Городские службы столицы начали работать в режиме повышенной готовности из-за жары

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Городские службы столицы начали работать в режиме повышенной готовности из-за жары. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

По данным синоптиков, в ближайшие дни столбики термометров в Москве будут подниматься выше 30 градусов. Аварийные бригады дежурят круглосуточно. Особое внимание в такую погоду уделяют обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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