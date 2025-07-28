Городские службы столицы начали работать в режиме повышенной готовности из-за жары. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

По данным синоптиков, в ближайшие дни столбики термометров в Москве будут подниматься выше 30 градусов. Аварийные бригады дежурят круглосуточно. Особое внимание в такую погоду уделяют обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения.

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