28 июля, 08:30Общество
"Актуальный репортаж": водный патруль ЦОДД
Водный патруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) оказывает помощь экипажу судна, содействует поимке нарушителя на воде или сообщает о повреждениях набережных. Центр создан в Москве два года назад.
В рубке катера есть все необходимое оборудование, в том числе камеры кругового обзора и речные навигаторы. На катере команда из трех человек: капитан, моторист и патрульный. Они собирают и фиксируют информацию о нарушениях на воде, а в чрезвычайных случаях могут спасти утопающего.
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