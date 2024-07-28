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28 июля, 08:30

Общество

"Актуальный репортаж": водный патруль ЦОДД

"Актуальный репортаж": водный патруль ЦОДД

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Водный патруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) оказывает помощь экипажу судна, содействует поимке нарушителя на воде или сообщает о повреждениях набережных. Центр создан в Москве два года назад.

В рубке катера есть все необходимое оборудование, в том числе камеры кругового обзора и речные навигаторы. На катере команда из трех человек: капитан, моторист и патрульный. Они собирают и фиксируют информацию о нарушениях на воде, а в чрезвычайных случаях могут спасти утопающего.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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