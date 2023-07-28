Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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28 июля, 23:45

Общество

Генсек ООН назвал июль самым жарким месяцем за все время наблюдений

Генсек ООН назвал июль самым жарким месяцем за все время наблюдений

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Больше половины месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы

Генсек ООН Антониу Гутерриш, ссылаясь на данные Всемирной метеорологической организации, досрочно назвал июль самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. По словам специалистов, показатели соответствуют прогнозам и предупреждениям.

Метеорологи назвали происходящее катастрофой. Они напомнили о лесных пожарах в Турции и Греции, тропических ливнях в Москве и других климатических происшествиях.

Что происходит с климатом и к чему стоит готовиться – в эфире телеканала Москва 24.

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