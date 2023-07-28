Генсек ООН назвал июль самым жарким месяцем за все время наблюдений

Генсек ООН Антониу Гутерриш, ссылаясь на данные Всемирной метеорологической организации, досрочно назвал июль самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. По словам специалистов, показатели соответствуют прогнозам и предупреждениям.

Метеорологи назвали происходящее катастрофой. Они напомнили о лесных пожарах в Турции и Греции, тропических ливнях в Москве и других климатических происшествиях.

Что происходит с климатом и к чему стоит готовиться – в эфире телеканала Москва 24.

