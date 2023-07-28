28 июля, 22:45Общество
В ООН заявили, что июль стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений
Генсек ООН Антониу Гутерриш, ссылаясь на данные Всемирной метеорологической организации, досрочно назвал июль самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Специалисты заявляют, что показатели соответствуют прогнозам и предупреждениям.
Метеорологи назвали происходящее катастрофой, говоря о пожарах, которые происходят в Турции и Греции, тропических ливнях в Москве и других климатических происшествиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.