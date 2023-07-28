Генсек ООН досрочно назвал июль самым жарким месяцем за всю историю наблюдений

Генсек ООН Антониу Гутерриш досрочно назвал июль самым жарким месяцем за все время наблюдений. Он ссылается на данные Всемирной метеорологической организации. Специалисты заявляют, что показатели соответствуют прогнозам и предупреждениям.

Метеорологи назвали происходящее катастрофой, ссылаясь на пожары, которые происходят в Турции и Греции, на тропические ливни в Москве и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

