28 июля, 21:15Общество
Генсек ООН досрочно назвал июль самым жарким месяцем за всю историю наблюдений
Генсек ООН Антониу Гутерриш досрочно назвал июль самым жарким месяцем за все время наблюдений. Он ссылается на данные Всемирной метеорологической организации. Специалисты заявляют, что показатели соответствуют прогнозам и предупреждениям.
Метеорологи назвали происходящее катастрофой, ссылаясь на пожары, которые происходят в Турции и Греции, на тропические ливни в Москве и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.