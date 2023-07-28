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28 июля, 21:15

Общество

Генсек ООН досрочно назвал июль самым жарким месяцем за всю историю наблюдений

Генсек ООН досрочно назвал июль самым жарким месяцем за всю историю наблюдений

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Генсек ООН Антониу Гутерриш досрочно назвал июль самым жарким месяцем за все время наблюдений. Он ссылается на данные Всемирной метеорологической организации. Специалисты заявляют, что показатели соответствуют прогнозам и предупреждениям.

Метеорологи назвали происходящее катастрофой, ссылаясь на пожары, которые происходят в Турции и Греции, на тропические ливни в Москве и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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