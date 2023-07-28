Финал конкурса "Лучшее звено газодымозащитной службы МЧС" прошел в Апаринках

Лучших спасателей выбирали в пятницу, 28 июля, в подмосковных Апаринках. На территории учебного полигона прошел финал всероссийского смотра конкурса "Лучшее звено газодымозащитной службы МЧС".

В соревновании приняли участие 10 команд – звенья ГДЗС, которые заняли первые места в отборочных этапах в своих федеральных округах. Как сказали организаторы, для участников это не только конкурс, но и возможность обменяться опытом. Состязаться приходится в условиях, максимально приближенных к боевым. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.